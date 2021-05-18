Жилой дом горел под Петрозаводском

Утром в минувший понедельник серьезный пожар произошел в Заозерье в Прионежском районе. Для его ликвидации 17 мая в 09:40 привлекались пожарные из Петрозаводска, Прионежья и добровольной пожарной дружины.

Возгорание в частном доме на улице Палькова был ликвидирован в 11:01.

МЧС Карелии напомнило телефоны на случай ЧС: 01, с сотовых телефонов – 101,112; единый «телефон доверия» – (88142) 79-99-99. (фото realnoevremya.ru)