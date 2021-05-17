Мощное столкновение трех автомобилей в Петрозаводске попало на видео

Сегодня в 19:49 в Петрозаводске на пересечении улиц Гоголя и Анохина произошло ДТП с участием трех автомобилей. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по Анохина, при проезде перекрестка не уступил дорогу машине, двигавшейся по Гоголя. После столкновения второй автомобиль отбросило еще на одно транспортное средство.

В результате аварии движение по улице Гоголя оказалось серьезно затруднено. Транспортные средства получили механические повреждения.