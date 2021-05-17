17 мая 2021, 17:34
Жилец жестоко избил одинокого пенсионера в Карелии
Ссора вспыхнула в процессе распития спиртных напитков
Полиция Прионежского района расследует уголовное дело, возбужденное в отношении 44-летнего жителя района, подозреваемого в умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью человека, сообщает МВД Карелии.
С точки зрения следствия ситуация выглядит следующим образом. Мужчине негде было жить, потому его приютил у себя пенсионер, житель одного из поселков. Объединяло жильца и хозяина одно – увлечение алкоголем.
Как-то вечером между хозяином квартиры и подозреваемым произошел конфликт. Как выяснили дознаватели, младший собутыльник толкнул старшего, тот упал и затем получил несколько ударов ногами. // Фото: 31tv.ru