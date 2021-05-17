Пьяного мотоциклиста без прав поймали в Ладве

В поселке Ладва наряд ДПС отстранили от управления мотоциклом «ИЖ Планета» 35-летнего водителя, сообщает паблик «Полиция Прионежского района».

Вчера около 21:00 мужчина управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения при этом не имея права управления транспортным средством (водительского удостоверения никогда не получал).

Водителя привлекли к административной ответственности. Решение о назначении наказания мотоциклисту примет суд. Также инспекторы составили административные материалы на нарушителя за управление без мотошлема, за управление транспортным средством не зарегистрированном в установленном порядке. Нарушителю грозит административный арест до 15 суток и денежные штрафы. // Фото: vk.com