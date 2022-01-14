Жилой дом едва не сгорел из-за неисправного электропровода

Жилой дом загорелся в Петрозаводске из-за неисправного электропровода. Сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме поступило на пульт городской пожарно-спасательной службы 13 января в 09:04.

До приезда спасателей с огнем подручными средствами справились очевидцы. В результате пожара на чердаке дома был поврежден трубопровод холодного водоснабжения на площади четыре погонных метра.

В ходе предварительного расследования было установлено, что из-за аварийного режима работы загорелся электрический провод, после чего огонь перекинулся на трубопровод. Когда труба прогорела, то вода стала заливать жильцов второго этажа.

На место была вызвана аварийная бригада ремонтников. Когда те поднялись на чердак, то там горели провод и труба. Сообщив о пожаре, рабочие приняли меры, чтобы потушить огонь. По данному пожару проводится проверка. (фото pixabay.com, Skitterphoto)