ГИБДД оштрафовала 56 лихачей на дорогах Карелии с начала года

Сотрудники ДПС с начала года пресекли 56 нарушений водителями, которые нарушили правила дорожного движения, выехав на встречную полосу.

На федеральной трассе «Кола» в Кондопожском районе сотрудники ГИБДД зафиксировали, как 60-летний водитель фургона совершал обгон, хотя маневр был запрещен дорожным знаком. Аналогичное нарушение допустил и 55-летний петрозаводчанин в Прионежском районе. Нарушителей привлекли к ответственности.

За выезд на встречку там, где маневр запрещен ПДД, грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение водителю может грозить лишение прав на 1 год. (фото ГИБДД)