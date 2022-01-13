Мужчина не стерпел оскорблений и ударил ножом подругу в живот

52-летнего мужчину будут судить в Муезерском районе по обвинению в убийстве знакомой.

В момент преступления, которое произошло летом прошлого года, оба были пьяны. Мужчина и женщина поссорились. Как предполагают в прокуратуре, мужчина в ответ на высказанные в его адрес оскорбления ударил знакомую ножом в живот. Ранение оказалось смертельным, женщина погибла на месте.

Точку в уголовном преследовании поставит суд. (фото pixabay.com, Sabrinakoeln)