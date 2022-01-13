Жительница Карелии проиграла деньги фирмы на ставках

В Сортавале возбудили уголовное дело о присвоении или растрате. Подозрение пало на 35-летнюю сотрудницу одной из фирм, рассказали в пресс-центре МВД.

В полиции считают, что женщина потратила 250 тысяч рублей, которые были вверены ей на служебные нужды. Женщина тратила деньги на игры и ставки в Интернете.

Фигурантка уголовного дела созналась. Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемой, составляет до шести лет лишения свободы. (фото pixabay.com, AidanHowe)