В Петрозаводске осудили военнослужащего, жестоко избившего мужчину

В центре Петрозаводска жесткого избили мужчину, нападавшим оказался контрактник, его судили. Подробности раскрыли в 301 военном следственном отделе СК России по Западному военному округу.

Все произошло в середине декабря 2020 года около дома №11 на улице Гоголя. Сержант, служащий по контракту в войсковой части 96848, находясь в состоянии алкогольного опьянения из неприязни избил знакомого. Удары он наносил по лицу и голове. У жертвы диагностировали переломы костей черепа и повреждения головного мозга. Эксперты пришли к выводу, что здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Петрозаводский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил иск потерпевшей стороны, военнослужащий должен будет выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. (фото pixabay.com, Inactive_account_ID_249)