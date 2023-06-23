Жилищные права троих детей-сирот нарушили в Сегежском районе

Троих детей-сирот лишили надежды на новое жилье из-за аварийной собственности. Для восстановления справедливости пришлось вмешаться прокуратуре.

Ведомство проверило, как в Сегежском районе соблюдают закон при формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем. Оказалось, что права детей-сирот в районе нарушают. В частности, оказалось, что в список не включали детей-сирот, которые имеют в собственности аварийное жилье, в котором просто невозможно жить.

Главе администрации Сегежского района внесли представление. В прокуратуре уведомили, что выявленные нарушения устранены, троих несовершеннолетних детей-сирот включили в список лиц, подлежащих обеспечению жильем. // фото freepik.com