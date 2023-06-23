Дело в отношении предпринимателя Михеева получило широкий резонанс

23 июня в Мировом суде Карелии продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении известного петрозаводского предпринимателя Евгения Михеева.

После того, как журналиста нашего издания Антонину Кябелеву выдворили с прошлого заседания под предлогом того, что ее хотят привлечь к делу в качестве свидетеля, сегодня в суд пришло сразу 6 журналистов ведущих изданий Карелии: «Петрозаводск говорит», «Столица на Онего», «Московский комсомолец в Карелии», «Губерния Дэйли», «Карелия online».

Каждый запасся не только личными документами, но и редакционными заданиями, распечатанными и заверенными подписью и печатью.

Адвокаты Михеева не смогли больше придумать уловок, как бы очистить зал заседания от нежелательной прессы. Они хотели избежать огласки дела, но добились обратного эффекта - большого общественного резонанса.

Единственное, что удалось сегодня сделать адвокатам Михеева - это запретить фотографировать своего подзащитного.

Напомним, что Евгений Михеев обвиняется по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимальное наказание, которое грозит бизнесмену, - лишение свободы на срок до трех лет. Михеева защищают сразу три адвоката: Алексей Соловьев, Михаил Шогин и Эдуард Соколов.

Потерпевшему от рук предпринимателя Кондратюку 63 года. Он рассказал, что Михеев избил его ногами, после чего у Кондратюка диагностировали перелом четырех ребер. Пришлось лежать в больнице. Судебное разбирательство длится с ноября 2022 года. По словам потерпевшего, со стороны защиты была попытка перенести суд в Санкт-Петербург.

Сегодня в суде был допрошен свидетель со стороны пострадавшего. Он рассказал о том, что помогал Кондратюку с телефонами служб спасения: сразу после избиения (по совету знакомого, выступавшего в суде), пострадавший позвонил в полицию. Адвокаты в своих вопросах свидетелю особое внимание уделили образу жизни Кондратюка - сильно он пьющий или умеренно. Защитники Михеева настаивают на том, что его оговорили. А сам Михеев заявил в суде, что человек, который обвинил его в избиении - психически больной.

Евгений Михеев, согласно базе Seldon, является учредителем двух десятков различных компаний. Одна из самых известных – ООО «Торговый дом ЦСК».

Слушание дела Михеева продолжится 3 августа в Мировом суде. Мы будем следить за ходом событий. // фото «Петрозаводск говорит»