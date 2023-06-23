Компьютер убил школьника в российском регионе

Трагедия произошла 22 июня в Омске. В квартире на улице Батумская обнаружили мертвого мальчика. На его теле были следы поражения электрическим током. После произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Омские следователи предположили, что 16-летний подросток пытался сам отремонтировать компьютер. При этом технику он не отключил от источника питания. В результате произошло короткое замыкания, мальчик могут получить смертельный удар.

Для выяснения причин гибели ребенка назначены экспертизы. // фото unsplash.com