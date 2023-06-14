Известного предпринимателя Евгения Михеева судят по уголовной статье 

Текст и фото: Антонина Кябелева

13 июня 2023 года в Мировом суде Карелии продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении известного петрозаводского предпринимателя Евгения Михеева. Он обвиняется по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимально наказание, которое грозит бизнесмену, - лишение свободы на срок до трех лет.

В суд Евгений Михеев пришел в сопровождении двух адвокатов Алексея Соловьева и Михаила Шогина. Третий защитник — Эдуард Соколов — на судебное заседание явиться не смог, так что защищали Михеева только два адвоката.

В зале судебных заседаний присутствовал и потерпевший. Пожилой худощавый мужчина невысокого роста представился Георгием, рассказал, что ему 63 года.

Как только мировой судья судебного участка Прионежского района Борис Цепляев начал судебное заседание, так сразу же адвокаты Михеева попытались избавиться от присутствия журналиста.

Михаил Шогин

Михаил Шогин выступил с ходатайством, провести заседание в закрытом режиме, так как «в ходе рассмотрения дела оглашаются сведения о здоровье подсудимого». Алексей Соловьев поддержал коллегу, опасаясь огласки дела в средствах массовой информации.

«Данное дело не для средств массовой информации»,

- сказал он.

Потерпевший был не против присутствия журналиста. Участвовавший в деле прокурор не увидел оснований для закрытия судебного заседания. Судья Борис Цепляев отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов.

Тогда Михаил Шогин выступил с другим ходатайством.

«Исходя из нашей позиции по настоящему делу, имеет значение взаимоотношение подсудимого с соседями, с жителями «Карельской деревни», которые являются свидетелями по настоящему делу»,

- сказал Шогин.

По его словам, присутствующий на судебном заседании журналист «в течение продолжительного течения времени писала по данному факту статьи». Шогин сообщил, что он хочет допросить журналиста в качестве свидетеля. Это означает, что журналист уже не может присутствовать на заседаниях до тех пор, пока его не допросят в качестве свидетеля, или пока сторона защиты официально не откажется от допроса данного свидетеля.

И вот оно, «ноу-хау» карельских адвокатов: суд удовлетворил ходатайство Шогина, и меня удалили из зала суда! Допрос бывшего участкового инспектора проходил, как того и хотели адвокаты Михеева, за закрытыми от журналиста дверьми.

Мне удалось поговорить с потерпевшим, который рассказал о конфликте с Евгением Михеевым. Мужчина рассказал, что на протяжении двадцати лет сторожил турбазу, расположенную недалеко от дачного поселка Лучевое-1. Турбаза, по словам Георгия, была недействующей и принадлежала Сергею Вахвияйнену, учредителю компании «Карелия-Сервис». Турбаза была выставлена на продажу.

«Сергей Иванович знал, что я детдомовский, жилья у меня нет. Он сказал, мол, живи пока здесь, все равно продать не скоро получится, пока найдешь себе жилье, работу»,

- рассказал мой собеседник.

Турбазу приобрел Евгений Михеев. Инцидент произошел в ноябре 2021 года.

Как объяснил потерпевший, вечером он взял миску макарон с тушенкой и пошел кормить собаку, которая находилась на привязи на территории турбазы. Немецкая овчарка Джульета, утверждает Георгий, попала к нему еще щенком, и он воспитывал ее пять лет.

Михееву не понравилось, что мужчина ходит по турбазе. «Я сказал, что покормлю собаку и уйду. А он сказал, что завтра ее убьет. Меня он уже с турбазы выгнал, я переехал в вагончик», - рассказал потерпевший. По его версии, Евгений Михеев избил его прямо рядом с собакой. Михеев был в сопровождении охранника, но тот просто стоял рядом.

«Михеев меня ногами сильно отпинал… Я упал, он мне не давал встать, ногами бил по ребрам, по почкам»,

- сказал Георгий.

На тот момент потерпевшему был 61 год.

В тот же день Георгий позвонил в полицию, а на следующий день обратился в травмпункт. По его словам, у него диагностировали перелом четырех ребер. После этого он попал в больницу.

Судебное разбирательство длится с ноября 2022 года. По словам потерпевшего, со стороны защиты была попытка перенести суд в Санкт-Петербург. Судя по тому, что пока идет только допрос свидетелей стороны обвинения, это судебное разбирательство быстро не завершится.

Напомним, Евгений Михеев, согласно базе Seldon, является учредителем двух десятков различных компаний. Одна из самых известных – ООО «Торговый дом ЦСК».

Михеев, действительно, не раз оказывался в центре скандалов и попадал в поле зрения карельских журналистов. Мы обязательно расскажем вам, чем закончится рассмотрение этого уголовного дела в суде.

Пока же удивляет и возмущает другое. С моей точки зрения, в Карелии наметилась крайне опасная тенденция, связанная с тем, что журналистам все сложнее попасть на судебные заседания по делам, получившим общественную огласку. Достаточно вспомнить, как совсем недавно – в мае 2023 года судья Петрозаводского городского суда Олег Цепляев (по случайному стечению обстоятельств брат мирового судьи Бориса Цепляева) принял решение рассмотреть вопрос о мере пресечения для Главы администрации Медвежьегорского района Максима Антипова в закрытом режиме. Тогда на этом настаивала сторона обвинения. Антипова освободили из-под стражи, и прокуратура попыталась обжаловать решение Олега Цепляева в Верховном суде РК.

В Верховном суде РК вопрос о мере пресечения для Антипова рассматривался уже в открытом режиме. Самое анекдотичное, что участвовавший в заседании прокурор обратила внимание, что в городском суде заседание неправомерно было проведено в закрытом режиме, что противоречит принципам гласности и открытости судопроизводства. Адвокат Михаил Ямчитский был даже вынужден напомнить, что о закрытом заседании просила именно сторона обвинения.

Безусловно, состязательность судебного процесса подразумевает, что стороны могут идти на различные уловки, чтобы доказать свою правоту, повлиять на судью, на общественное мнение, когда дело приобретает общественный резонанс. Конечно, судьи тоже люди, и они могут ошибаться. Но именно судьи не должны допускать злоупотребление правом ни одной из сторон.

То, что произошло в мировом суде, с моей точки зрение, крайне опасный прецедент. Фактически он дает возможность удалить практически любого журналиста с судебного заседания под предлогом того, что он когда-то занимался той или иной темой и должен быть допрошен в качестве свидетеля. Простой пример. Предположим, уголовное дело, возбужденное в отношении министра сельского и рыбного хозяйства РК Владимира Лабинова, дойдет до суда. В Петрозаводске трудно найти журналиста, который бы ни разу не рассказывал об этом ярком руководителе. В общем, сторона защиты сможет выставить за дверь любого из не понравившихся журналистов.

Мне вспоминается еще один случай, связанный с Алексеем Соловьевым. На одном из заседаний Соловьев убедил судью Ольгу Пальчун запретить мне вести аудиозапись его выступления, так как это нарушает «авторское право». Тогда Союз журналистов Карелии попросил судейское сообщество дать правовую оценку столь неприятному инциденту. Из Верховного суда Карелии сообщили, что провели совещание с судьями, которые признали обоснованность претензий журналистов. После этого аудиозапись вести уже не запрещали.

В последнее время карельским журналистам, работающим в судах, и так приходится непросто, учитывая ужесточение требований, предъявляемых к представителям СМИ. В частности, с недавних пор без специального и заранее полученного разрешения в суд журналист не может пронести фотоаппарат или видеоаппаратуру. Но далеко не всегда есть время, чтобы направить запрос и получить разрешение хотя бы на пронос аппаратуры в здание суда.

Конечно, можно окончательно «закрутить гайки», чтобы присутствие журналиста на судебном заседании превратилось для него в редкую удачу. Вот только в итоге мы придем к тому, от чего так долго пытались уйти. Лично я в этом ничуть не сомневаюсь.