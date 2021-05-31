Известного предпринимателя заподозрили в коммунальной диверсии

Текст и фото: Георгий Чентемиров

Возле элитного поселка в Прионежском районе Карелии разворачивается коммунальная война. Вначале неизвестные сожгли трансформаторную подстанцию и столбы ЛЭП, оставив без света десяток домов. А несколькими днями позже уже вполне известное лицо, владелец «ЦСК» Евгений Михеев, топором рубил провода, с помощью которых энергетики пытались восстановить энергоснабжение. И тому есть свидетели.

Пожар произошел ночью 21 мая. Одновременно загорелись две опоры ЛЭП и трансформаторная подстанция. Вся эта инфраструктура питает дома, расположенные возле элитного поселка «Карельская деревня».

В результате пожара без света остались дома, расположенные по улице Береговой. Так, пенсионерка Надежда Звонцова теперь охлаждает продукты озерной водой: холодильник без электричества не работает.

В соседнем домовладении ситуация еще хуже: там от электричества зависит все, в том числе отопление и водоснабжение. И если вопрос отопления летом неактуален, то жить без воды совсем тяжело.

Как сообщили в Прионежской сетевой компании со ссылкой на МЧС, причиной возгорания стал поджог. По словам местных жителей, возле столбов и подстанции в огромном количестве были свалены деревянные поддоны – они-то, похоже, и горели. Их останки можно увидеть до сих пор.

Неподалеку от пожарища находится пункт охраны. Круглосуточный, кстати говоря. Однако, как один из охранников рассказал порталу «Петрозаводск говорит», никто ничего не видел. Удивительно.

Сгоревшая инфраструктура расположена на частной территории. Чьей именно – показания разнятся. Как утверждают местные жители, участок принадлежит известному предпринимателю, владельцу строительного гипермаркета «ЦСК» Евгению Михееву. Сам Михеев заявил порталу «ПТЗ говорит», что земля находится в собственности его дочери.

Обитатели обесточенных домов, с которыми удалось побеседовать корреспонденту, убеждены, что поджог инициировал именно предприниматель. Впрочем, никаких доказательств у них нет – ведь никто ничего не видел. Евгений Михеев же намекнул, что за инцидентом стоит его сосед, тоже известный бизнесмен.

"Возгорание случилось на месте складирования стройматериалов, это уже пятый или шестой поджог имущества, принадлежащего моей семье. Каждый раз поджоги происходят необъяснимым образом после ссор с соседом, каждый раз пишется заявление в полицию, но все безрезультатно",

– написал Евгений Михеев.

Проблема, однако, в том, что спустя несколько дней после пожара история получила продолжение, и участником ее внезапно оказался предприниматель Михеев. Как сообщил один из местных жителей, оставшихся без света, они наняли бригаду электромонтеров, чтобы восстановить электроснабжение. 27 мая рабочие поставили новую опору взамен сгоревшей. Однако на место явился владелец «ЦСК». По словам очевидцев, предприниматель принялся рубить силовой кабель топором, а после его ухода приехал трактор, который снес и вырвал с корнем новую опору.

Свидетели утверждают, что инфраструктуру громил именно бизнесмен; по крайней мере, этот человек называл себя Михеевым и даже демонстрировал свой паспорт. В МВД Карелии, между тем, нам сообщили, что Евгений Михеев написал заявление по факту проникновения посторонних на его территорию.

Поселок «Карельская деревня», который должен был стать местным аналогом Рублевки, периодически оказывается в центре скандалов. И главным действующим лицом является именно Михеев. То он замешан в потасовке с другим предпринимателем Зобиным; то с его участка исчезает кусок водопровода, снабжающего водой другие дома. Теперь, по словам местных, он воюет с электричеством.

Чем закончится дело, предсказать очень трудно. Мало того, что земля, по которой шла линия, принадлежит коммерсанту; сгоревшая подстанция тоже находилась в его собственности – это следует из письма от энергосбытовой компании, которое предоставил нам Евгений Михеев. Тем не менее в Уголовном кодексе России предусмотрено наказание за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, в том числе – объектов энергетики. Если таковое деяние совершено из корыстных или хулиганских побуждений, за него предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Как-то надо правоохранителям уже поподробнее присмотреться к тому, что происходит в "Карельской деревне". Соседские войны там приобретают какой-то ненормальный и пугающий масштаб: как бы до чего пострашнее не дошло...