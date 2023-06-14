Цветы высаживают в разных районах Петрозаводска

Сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают высадку цветов на общественных территориях Петрозаводска. Об этом сообщает мэрия карельской столицы.

Цветы сажают в парках Лес Победы, Мира, Ямка, в скверах Элиаса Леннрота, Марии Мелентьевой и Анны Лисицыной, на Березовой аллее. Также цветы посадили в вазонах на проспекте Александра Невского и в Машезерском сквере.

Помимо этого, подрядчик начал стрижку кустов в городе. Также продолжаются работы по выкашиванию и сбору травы. // Фото мэрии Петрозаводска