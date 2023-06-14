В кадр попала белочка на сносях

«Если вы вдруг не знали, как выглядит беременная белочка, то вот она!» — делится записью паблик «Новая Вилга/д. Вилга/д. Половина. Доска объявлений».

Фотография беременной белочки вызвала у подписчиков умиление. Некоторые пытались шутить:

«Может, это сытая белочка?»

Интересно, что белки весьма плодовиты и могут принести от трех до десяти детенышей. Беременность грызуна длится 35—38 дней. Новорожденные бельчата голые и слепые, массой около 8 граммов. Грызуны могут размножаться два раза в год. // Фото: «Новая Вилга/д. Вилга/д. Половина. Доска объявлений»