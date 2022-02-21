Жильцы успели покинуть горящий дом до прибытия пожарных

Сегодня ночью в 00:25 минут на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступило сообщение о пожаре в поселке Ляскеля. Там загорелась квартира в двухэтажном 8-ми квартирном деревянном жилом доме.

На место происшествия по тревоге выехали пожарные из поселков Хийденсельга и Харлу. Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, то жильцы дома уже покинули горящее строение.

В течение пяти минут профессионалы остановили распространение огня, а за тем полностью ликвидировали пожар. В результате в квартире на втором этаже огнем было повреждено помещение кухни на площади 10 квадратных метров.

По предварительным данным специалистов, жилой дом чуть не сгорел из-за аварийного режима работы электрооборудования. По факту пожара проводится проверка.

Всего за пятницу и прошедшие выходные в Карелии произошло шесть пожаров. (фото pixabay.com, Alexas_Fotos)