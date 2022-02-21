Пять человек эвакуировали из горящего дома в Петрозаводске

Людей эвакуировали из горящего дома в Петрозаводске. ЧП произошло 18 февраля в 20:03 в двухэтажном деревянном доме в переулке Широкий.

Пожар произошел на кухне в квартире на первом этаже. Спасатели эвакуировали из опасной зоны задымления пять человек. После этого спасатели быстро справились с огнем, не дав распространиться пламени по всей квартире и жилому дому. Огонь успел повредить лишь пол на кухне. Специалисты устанавливают причину возгорания.

Еще один пожар случился поздним вечером 18 февраля в поселке Онежский Пудожского района – горел двухквартирный деревянный дом. Огонь повредил комнату и кухню на общей площади 25 квадратных метров. (фото pixabay.com, Skitterphoto)