Жильцы аварийного дома в Петрозаводске выходят греться на улицу

В доме № 6 по Лососинскому шоссе 2 января отключилось отопление, а 3 января - водоснабжение. Трубы полопались, батареи отрезали, а коммунальщики разводят руками: не получается, мол, отогреть ваши трубы. Вот пообедаем - и снова начнем.





"Счета за водоснабжение и отопление приходят исправно. А где оно, отопление? Батареи срезали, сказали - покупайте новые. У нас минус в квартирах, люди на улицу погреться выходят. Дом признан аварийным, но дата нашего расселения переезжает чаще, чем мы. Чтобы наши власти так жили,"

- говорит Игорь Корнев, один из жильцов дома.

Действительно, дом с натяжкой можно назвать пригодным для обитания. Если вообще можно. Во втором подъезде геометрия пространства нарушена настолько, что начинает отказывать вестибулярный аппарат - становится попросту дурно. А люди там как-то живут.

Хотя дом уже настолько дышит на ладан, что жильцы опасаются самопроизвольного разрушения здания уже этой весной. Игорь Корнев планирует записаться на прием к президенту, на власти других уровней у него надежды уже нет. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".