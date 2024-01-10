Новый мост на Мерецкова станет одной из визитных карточек города

Еще одна большая стройка ожидается в Петрозаводске. Аварийный мост на Мерецкова снесут, а вместо него построят новый. Подрядчика для выполнения работ определят в ближайшее время. Работы будут вестись в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

В карельском минтрансе перечислили, какие работы запланированы: демонтаж; переустройство сетей; ливневки; сохранение контактной сети для троллейбусов и благоустройство.

Новый мост станет шире – 28 метров и 151 в длину. На переправе будут тротуары и велосипедные дорожки.

«Сам мост станет еще и внешне красивым, подсветка сделает его одной из визитных карточек столицы, в разы увеличится его грузоподъемность и пропускная способность», - отметили в минтрансе. // фото «Петрозаводск говорит»/ VK-паблик «Минтранс республики Карелия»