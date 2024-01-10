Ночью снег вывозили из разных районов Петрозаводска

В Петрозаводске подрядные организации продолжают устранять последствия снегопадов. Расчищаются тротуары и дороги, в том числе подъезды к социальным учреждениям, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Минувшей ночью самосвалы вывозили снег с Кукковки - с улиц Питкярантской, Сортавальской, Лыжной. Также уборка проводилась на Перевалке, в центре города и в других районах. Всего были выполнены 84 рейса.

В мэрии отметили, что содержание дорог контролируется круглосуточно. // Фото «Петрозаводск говорит»