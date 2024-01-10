10 января 2024, 13:30
Общество

В Карелии дикие кошки повадились ходить к людям

Огромная рысь прошлась по двору местных жителей в деревне Иванисто

В Пряжинском районе очевидцы засняли на видео рысь, которая свободно разгуливала около жилого дома. Красивая кошка вела себя свободно.

«Во двор пришла впервые. Собаки теперь нет, а коты дома на печке грелись, поэтому все целы»,

— рассказал  Роман Волков из деревни Иванисто.

Жители поселка Эссойла утверждают, что в этом году к ним также повадилась ходить рысь.

Дикие киски появляются людям на глаза и в Сяпсе.//фото: скриншот видео

Обсудить
Метки: 
рысь
Дикие животные в городе
в поселки приходят дикие животные