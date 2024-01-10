В Карелии дикие кошки повадились ходить к людям

В Пряжинском районе очевидцы засняли на видео рысь, которая свободно разгуливала около жилого дома. Красивая кошка вела себя свободно.

«Во двор пришла впервые. Собаки теперь нет, а коты дома на печке грелись, поэтому все целы»,

— рассказал Роман Волков из деревни Иванисто.

Жители поселка Эссойла утверждают, что в этом году к ним также повадилась ходить рысь.

Дикие киски появляются людям на глаза и в Сяпсе.//фото: скриншот видео