Рысь прогулялась по поселку в Карелии

В поселке Эссойла Пряжинского района местные жители сняли на видео рысь. Видео было опубликовано в группе «Подслушано и подсмотрено в Эссойле».

На кадрах видно, как хищник гуляет прямо во дворе жилого дома.

«Мы за ней с окошка наблюдали, прошла по огороду вдоль забора, красивая, но сразу видно что хищница»,

написала читательница паблика. Жителей поселка попросили быть осторожными. Людей предупредили об опасности контакта с дикими животными. // Фото «Петрозаводск говорит»