«Жигули» занесло в столб в Петрозаводске, водитель выехал с трудом

Авария с участием легкового автомобиля ВАЗ-2107 произошла ранним утром 29 мая на улице Фрунзе, в районе пересечения с Черняховского. Дорожный инцидент попал в объектив камеры «Сампо.ру».

Машина двигалась по Фрунзе со стороны улицы Пирогова во встречном направлении в зоне действия знака «Дорога с односторонним движением». В какой-то момент машину занесло и развернуло. Автомобиль ВАЗ врезался в опору ЛЭП, застряв на газоне, передает dtpptz.ru. Спустя какое-то время машине удалось вырваться из ловушки и продолжить движение.

Очевидцы сообщили о ДТП в полицию. Дежурные наряды ГИБДД приступили к поиску водителя. В 04:25 машину остановили на улице Олонецкая. За рулем находилась женщина, 2000 года рождения, с признаками алкогольного опьянения. Автоледи отстранили от руля. Проведенная экспертиза подтвердила, что женщина была пьяна. Во время общения с инспекторами ГИБДД женщина вела себя грубо и пыталась покинуть патрульную машину. В отношении нарушительницы составили шесть протоколов об административных правонарушениях. Машину отправили на спецстоянку. (фото скриншот с видео)