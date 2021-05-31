Дорогу к петроглифам в Беломорском районе построят до июля

В Беломорском районе продолжают строить дорогу к памятнику археологии «Петроглифы Залавруги».

Пока что дорога построена на 48%. Об этом на своей странице в соцсети написал министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев. Завершить строительство должны до июля 2021 года.

Новую дорогу строят в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы. (фото vk.com)