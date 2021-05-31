31 мая 2021, 21:46
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Дорогу к петроглифам в Беломорском районе построят до июля

Новая дорога к петроглифам Залавруги пока готова на 48 процентов

В Беломорском районе продолжают строить дорогу к памятнику археологии «Петроглифы Залавруги».

Пока что дорога построена на 48%. Об этом на своей странице в соцсети написал министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев. Завершить строительство должны до июля 2021 года.

Новую дорогу строят в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы. (фото vk.com)

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Метки: 
петроглифы
новости Карелии
Беломорский район
Олег Ермолаев
петроглифы залавруги
Строительство
Дорога