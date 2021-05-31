31 мая 2021, 21:46
Дорогу к петроглифам в Беломорском районе построят до июля
Новая дорога к петроглифам Залавруги пока готова на 48 процентов
В Беломорском районе продолжают строить дорогу к памятнику археологии «Петроглифы Залавруги».
Пока что дорога построена на 48%. Об этом на своей странице в соцсети написал министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев. Завершить строительство должны до июля 2021 года.
Новую дорогу строят в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы. (фото vk.com)