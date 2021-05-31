Участок дороги в Соломенном расширят на один метр

Участок дороги в районе пересечения Соломенского шоссе и улицы Тимоскайнена расширят, сообщили в мэрии Петрозаводска. Участок магистрали увеличат с семи до восьми метров.

Также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» здесь обустроят светофор.

Работы планируют завершить до 1 сентября. (фото пресс-центр администрации города)