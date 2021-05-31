31 мая 2021, 20:01
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Участок дороги в Соломенном расширят на один метр

Комплекс работ в отдаленном районе столицы Карелии планируют выполнить ко Дню знаний

Участок дороги в районе пересечения Соломенского шоссе и улицы Тимоскайнена расширят, сообщили в мэрии Петрозаводска. Участок магистрали увеличат с семи до восьми метров.

Также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» здесь обустроят светофор.

Работы планируют завершить до 1 сентября. (фото пресс-центр администрации города)

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Метки: 
Соломенное
новости петрозаводска
светофор
Мэрия