31 мая 2021, 20:01
Участок дороги в Соломенном расширят на один метр
Комплекс работ в отдаленном районе столицы Карелии планируют выполнить ко Дню знаний
Участок дороги в районе пересечения Соломенского шоссе и улицы Тимоскайнена расширят, сообщили в мэрии Петрозаводска. Участок магистрали увеличат с семи до восьми метров.
Также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» здесь обустроят светофор.
Работы планируют завершить до 1 сентября. (фото пресс-центр администрации города)