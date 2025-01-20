Жесткое ДТП в Костомукше попало на видео

Вечером 19 января в Костомукше произошло жесткое ДТП на пересечении улиц Ленина и Первомайской. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 20:24. На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот со второстепенной дороги, не пропустил машину, ехавшую по главной. Произошло столкновение.

На месте аварии работали сотрудники скорой помощи и полиции. Было организовано реверсивное движение. Информация о пострадавших уточняется. // Фото: скриншот видео CityLink