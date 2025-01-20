Автобус разбился на «Коле» в Карелии

Вечером 19 января на 477-м километре трассы «Кола» произошло ДТП с участием частного автобуса. Об этом сообщает МЧС Карелии.

По данным ведомства, автобус, ехавший из Кондопоги в Костомукшу, вылетел в кювет. Сигнал о происшествии поступил в 18:31. На место выехали трое спасателей, сотрудники скорой помощи.

В Кондопожскую ЦРБ были госпитализированы два человека. Один из них ребенок. В результате аварии никто не погиб. // Фото: unsplash.com / Ioetech