20 января 2025, 07:03
Автобус разбился на «Коле» в Карелии
Два человека госпитализированы после ДТП в Кондопожском районе
Вечером 19 января на 477-м километре трассы «Кола» произошло ДТП с участием частного автобуса. Об этом сообщает МЧС Карелии.
По данным ведомства, автобус, ехавший из Кондопоги в Костомукшу, вылетел в кювет. Сигнал о происшествии поступил в 18:31. На место выехали трое спасателей, сотрудники скорой помощи.
В Кондопожскую ЦРБ были госпитализированы два человека. Один из них ребенок. В результате аварии никто не погиб. // Фото: unsplash.com / Ioetech