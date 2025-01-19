Жертва мошенников в Сортавале получила мыло вместо умных часов

Жительница Сортавалы обратилась в полицию после того, как стала жертвой интернет-мошенников, сообщили в пресс-службе МВД Карелии. Женщина рассказала, что она попалась на уловку аферистов во время покупки умных часов на одной из торговых онлайн-площадок.

В поисках выгодных предложений по продаже гаджетов она тщательно изучала профили продавцов и наткнулась на объявление о продаже умных часов по цене, значительно ниже рыночной. Продавец объяснил это тем, что ему срочно требуются деньги, и поэтому он предлагает часы по столь низкой цене.

Условия сделки также не вызвали у покупательницы подозрений. Продавец предложил провести сделку в обход официального сервиса доставки и попросил перевести полную сумму покупки. Женщина перевела 12 тысяч рублей, но, получив посылку, обнаружила, что вместо ожидаемых умных часов внутри находился кусок мыла. // фото: freepik.com