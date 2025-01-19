Автомобили раскидало по дороге в центре Петрозаводска

На пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского в Петрозаводске 19 января случилось ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили участники сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии», которые опубликовали видеозапись инцидента.

На кадрах видно, как один из водителей, двигаясь по проспекту Ленина, проехал перекресток на красный свет. В этот момент второй автомобиль начал движение по улице Дзержинского. Нарушение привело к столкновению машин, после чего их отбросило на проезжую часть в разные стороны.

Ситуация на видео вызвала обсуждение среди пользователей, отмечавших опасность нарушений правил дорожного движения. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте