19 января 2025, 17:12
Автомобили раскидало по дороге в центре Петрозаводска
Нарушение ПДД привело к аварии в Петрозаводске: видео с места происшествия
На пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского в Петрозаводске 19 января случилось ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили участники сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии», которые опубликовали видеозапись инцидента.
На кадрах видно, как один из водителей, двигаясь по проспекту Ленина, проехал перекресток на красный свет. В этот момент второй автомобиль начал движение по улице Дзержинского. Нарушение привело к столкновению машин, после чего их отбросило на проезжую часть в разные стороны.
Ситуация на видео вызвала обсуждение среди пользователей, отмечавших опасность нарушений правил дорожного движения. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте