Пожар в Кондопоге тушили 10 человек, эвакуирован пострадавший

В субботу, 18 января, в Кондопоге загорелся жилой дом. Информация о пожаре поступила в 20:28, сообщили в МЧС Карелии.

Дом расположен по адресу улица Советов, 31. Возгорание привело к повреждению постельных принадлежностей и пола на площади в один квадратный метр.

Предполагаемой причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Пожарные прибыли на место ЧП, в итоге там работали 10 человек и оперативно потушили возгорание. В процессе эвакуации был спасен один человек. // фото: pexels.com