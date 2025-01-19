Школьника с перерезанным горлом доставили в реанимацию в Петербурге

В Гатчинскую клиническую межрайонную больницу Ленинградской области вечером 18 января был доставлен 16-летний школьник. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщили источники 47news.

Согласно предварительной информации от правоохранительных органов, подросток, учащийся 10 класса, был госпитализирован с резаными травмами шеи. Медики сразу поместили его в реанимацию.

Известно, что юношу привезли из дома родители. Следствие рассматривает версию о том, что повреждения могли быть нанесены самим пострадавшим. Школьник проживает в полной семье и ранее не привлекал внимание социальных служб. // фото: freepik.com