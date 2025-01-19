19 января 2025, 16:11
Школьника с перерезанным горлом доставили в реанимацию в Петербурге
Резаные травмы шеи: в Гатчине спасают жизнь 16-летнего подростка
В Гатчинскую клиническую межрайонную больницу Ленинградской области вечером 18 января был доставлен 16-летний школьник. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщили источники 47news.
Согласно предварительной информации от правоохранительных органов, подросток, учащийся 10 класса, был госпитализирован с резаными травмами шеи. Медики сразу поместили его в реанимацию.
Известно, что юношу привезли из дома родители. Следствие рассматривает версию о том, что повреждения могли быть нанесены самим пострадавшим. Школьник проживает в полной семье и ранее не привлекал внимание социальных служб. // фото: freepik.com