19 января 2025, 15:37
Происшествия

Во время пожара в Лососинном мог произойти взрыв

В Прионежье тушили огонь в дачном доме, спасатели эвакуировали газовый баллон

Утром 18 января, в 10:19, поступила информация о пожаре в дачном доме, расположенном в Лососинном Прионежского района. Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Возгорание значительно повредило строение, огонь тушили 14 пожарных и справились с ним.

Во время работы спасатели обнаружили газовый баллон в горящем доме. Они вынесли его, исключило возможную угрозу взрыва. // фото: МЧС Карелии/Telegram

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новости Карелии
Прионежский район
пожар