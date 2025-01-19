Во время пожара в Лососинном мог произойти взрыв

Утром 18 января, в 10:19, поступила информация о пожаре в дачном доме, расположенном в Лососинном Прионежского района. Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Возгорание значительно повредило строение, огонь тушили 14 пожарных и справились с ним.

Во время работы спасатели обнаружили газовый баллон в горящем доме. Они вынесли его, исключило возможную угрозу взрыва. // фото: МЧС Карелии/Telegram