19 января 2025, 15:37
Во время пожара в Лососинном мог произойти взрыв
В Прионежье тушили огонь в дачном доме, спасатели эвакуировали газовый баллон
Утром 18 января, в 10:19, поступила информация о пожаре в дачном доме, расположенном в Лососинном Прионежского района. Об этом сообщили в МЧС Карелии.
Возгорание значительно повредило строение, огонь тушили 14 пожарных и справились с ним.
Во время работы спасатели обнаружили газовый баллон в горящем доме. Они вынесли его, исключило возможную угрозу взрыва. // фото: МЧС Карелии/Telegram