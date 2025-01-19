Двоих детей и трех взрослых спасли из горящего дома в Петрозаводске

В субботу, 18 января, в 9:08 в МЧС Карелии поступило сообщение о пожаре в одном из многоквартирных домов Петрозаводска. Он расположен по адресу улица Восточная, 6, сообщили в МЧС Карелии.

По информации спасателей, огонь охватил квартиру, повредив площадь в 5 квадратных метров. На месте происшествия работали 11 пожарных, которые оперативно локализовали возгорание.

В ходе тушения пожара было спасено пять человек, среди которых двое детей. // фото: МЧС Карелии/Telegram