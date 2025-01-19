Mercedes упал в Обводный канал, погибли женщина и девочка

37-летний житель Санкт-Петербурга был задержан и провел ночь в изоляторе временного содержания. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, что, по данным следствия, привело к гибели двух человек. По информации издания «Фонтанка», трагедия произошла на перекрестке у Рузовского моста, где в момент аварии светофоры не работали.

Мужчина, находившийся за рулем Skoda, не уступил дорогу Mercedes, который двигался по набережной Обводного канала. В результате столкновения автомобиль Mercedes развернуло и отбросило в сторону. Машина пробила ограждение и упала в воду.

В автомобиле находились 37-летняя владелица Mercedes и ее 14-летняя дочь. Спасатели извлекли женщину из утонувшей машины в крайне тяжелом состоянии, но позже она скончалась в больнице. Тело ребенка нашли в салоне автомобиля, который был поднят из воды.

Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В 2017 году суд Белгородской области приговорил его к шести месяцам лишения свободы.

Расследование уголовного дела ведется по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Прокуратура Московского района взяла ход дела под контроль.

Также проводится проверка по поводу неработающих светофоров, которые, по предварительным данным, были повреждены другим ДТП около половины пятого утра в день аварии. После происшествия на место были направлены регулировщики. // фото: МЧС России