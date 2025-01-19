Сильный ветер свалил деревья в парке Сортавалы

В Сортавале сильный ветер привел к падению деревьев в городском парке. О происшествии сообщил глава района Сергей Крупин на своей странице ВКонтакте.

По словам Крупина, утром 19 января в парке наблюдали значительные последствия урагана: деревья были повалены порывами ветра. Ветер ночью достигал скорости 15-20 м/с, что, по мнению главы района, объясняет такие повреждения.

Он также заверил, что соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий. // фото: Сергей Крупин/ВКонтакте