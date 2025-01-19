Пенсионер из Сортавалы стал жертвой интернет-мошенников

В Сортавале 65-летний мужчина стал жертвой мошенничества при попытке приобрести автомобильный двигатель через интернет. По информации пресс-службы МВД Карелии, потерпевший обратился в полицию после того, как осознал, что его обманули.

Мужчина нашел подходящее предложение на сайте, который, по его словам, принадлежал известной компании. Сразу после заказа с ним связались якобы представители продавца.

Для оформления сделки они прислали документы, где не содержалось обязательных реквизитов. Однако мужчина проигнорировал этот факт и перевел на указанный счет сумму в размере 214 тысяч рублей.

Товар не был доставлен, а связь с продавцом прекратилась. Осознав, что его обманули, житель Карелии обратился в правоохранительные органы. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.

МВД напоминает жителям о необходимости быть внимательными при совершении покупок через интернет, особенно если речь идет о крупных суммах. // фото: freepik.com