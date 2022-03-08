Женщины хотят мира

В преддверии Международного женского дня мы спросили у петрозаводчанок, какие подарки они хотели бы получить в этот праздник.

Большинство опрошенных сошлись во мнении, что цветы 8 марта – лучший подарок. А для мужчин 8 марта оказался поводом. Каким? Смотрите видео «Ники Плюс».

Милые женщины, девушки! С весенним праздником! Будьте очаровательны и прекрасны, любимы и счастливы!