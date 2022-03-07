Прогноз погоды: в Карелию вернулась зима

8 марта в Карелии выдастся холодным. Как сообщает Гидрометцентр, в республике ожидается переменная облачность. Утром и днем по северным районам местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -17, -22°С, местами -23, -28°С, днем -6, -11°C, местами до -15°С.

В Петрозаводске также прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -19, -21°С, днем -9, -11°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем мало меняться.

По информацииgismeteo.ru, в Костомукше 8 марта ожидается переменная облачность, небольшой снег, температура воздуха -13, -9. В Олонце переменная облачность, температура -17, -8. В Медвежьегорске переменная облачность -14, -11. // Фото: Pixabay