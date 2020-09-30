Женщину обругали в соцсетях из-за новостей с неудачными снимками

Жительница Петрозаводска столкнулась с неожиданной реакцией пользователей из-за фотоснимков, которые журналисты различных СМИ подобрали для иллюстраций к новости. В материалах рассказывалось об иске против жителей одного из домов карельской столицы. Дочь петрозаводчанки получила травму, упав с гаражей возле этого дома. Женщина подала иск с требованием компенсации и выиграла суд.

Новость об этом была опубликована на сайте прокуратуры. Журналисты, перепечатавшие ее, проиллюстрировали текст фотоснимком обычных гаражей. Пользователи социальных сетей предположили, что женщина плохо следила за своим ребенком, девочка сознательно забралась на гаражи, а иск – способ обогатиться за счет жителей дома. Женщину принялись порицать, а ее ребенка – оскорблять.

«Вы это серьезно? А как девочка оказалась на крыше гаражей? Маму нужно срочно лишить родительских прав и взыскать деньги с нее!»

«Хитро выдуманная мамаша. Ее вообще родительских прав лишить надо, если за своим выродком не смотрит»

«Маразм! Люди покупают квартиру и должны, оказывается, знать, что что-то строители сделали неправильно. А мама девочки не должна была научить своего ребенка, что не надо залезать на чужие гаражи, что это опасно?»

«Какого хрена эта мелкая дурочка полезла на гараж? Получила что хотела»

«А мама где была, на соседнем гараже прыгала?»

Такие комментарии оставили в сообществах нескольких карельских СМИ (скриншоты имеются в распоряжении редакции).

Между тем судебное решение в пользу петрозаводчанки было вынесено не просто так. Как стало известно порталу «Петрозаводск говорит», гаражи, с которых упала девочка, действительно представляли опасность для окружающих. Они пристроены к жилому дому, но из-за особенностей рельефа их крыша находится вровень с придомовой территорией.

Иными словами, чтобы попасть на крышу этих гаражей, девочке не пришлось на них взбираться. Она оказалась на крыше случайно, играя вместе с подругой на территории дома.

Сам дом расположен по соседству с одной из школ Петрозаводска. Въезд перекрыт шлагбаумом, но проход — свободен.

В суде мать ребенка и ее представители доказывали, что собственники должны были ограничить доступ на крышу гаражей или выставить ограждение на ее краю. Любопытно, что за время тяжбы выход на крышу отгородили высоким забором (его видно на фото). В итоге суд признал правоту потерпевшей стороны.