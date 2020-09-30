В Петрозаводске проводится трудоустройство несовершеннолетних

С 13 по 26 октября в городских клубах МЦ «Смена» в очередной раз пройдёт трудоустройство несовершеннолетних.

На две недели участников проекта задействуют в качестве специалистов по работе с молодёжью. За это время подростки научатся профессиональным основам и смогут применить новые знания и умения на практике, а главное – получат первый трудовой опыт.

Чтобы устроиться на работу, несовершеннолетнему необходимо выбрать клуб, наиболее привлекательный с точки зрения направления деятельности или местонахождения.

После этого – связаться с организаторами по телефону, узнать об условиях, ставке и необходимом пакете документов.

В молодёжные клубы можно обратиться напрямую:

Молодежный клуб на Древлянке (Лососинское шоссе, 31/5). Тел. +7 (900) 459-45-21;

Молодежный клуб на Зареке (ул. Пробная, 4). Тел. +7 (900) 459-68-61;

Зональный центр по патриотическому воспитанию (ул. Советская, 37). Тел. +7 (911) 402-20-64.

Отзывы подростков о предыдущем опыте работы в клубах можно найти на странице молодёжного центра «Смена».