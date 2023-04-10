Женщину из Карелии обманули с помощью взломанной странички в соцсети

В полицию Кондопоги обратилась 63-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что лишилась 17 500 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, в соцсети ей пришло сообщение от подруги. Она просила срочно перевести 7500 рублей на некий счет. Кондопожанка не знала, как это сделать, и позвонила приятельнице, но ни та, ни ее муж не ответили. Тогда пенсионерка самостоятельно разобралась, как выполнить перевод, и отправила деньги.

Сразу же поступило новое сообщение. Подруга писала, что ошиблась с суммой, и попросила еще 10 тысяч рублей. В этот момент пенсионерке позвонили из банка и предупредили о подозрительном характере операции, но она все равно ее осуществила.

И только когда собеседница в соцсети попросила отправить ей еще 14 тысяч рублей, кондопожанка поняла, что ее обманывают. К тому же в этот момент подруга вышла на связь и сообщила, что ее страницу взломали.

По заявлению потерпевшей проводится проверка. // Фото: unsplash.com