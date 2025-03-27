Женщину из Карелии обманули под предлогом заработка

В полицию Медвежьегорского района обратилась 45-летняя жительница одной из деревень. Женщина рассказала, что лишилась 180 тысяч рублей после общения с мошенниками, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, она нашла в интернете информацию о дополнительном заработке и вскоре уже разговаривала с менеджером. Ей объяснили, как работать. Сначала требовалось оставлять положительные отзывы о товарах на одной из интернет-площадок. Вскоре женщина получила первую прибыль - 300 рублей. Затем пришли новые небольшие поступления за работу.

Однако далее характер работы изменился. Нашей землячке предложили заказать себе дорогостоящий товар. При этом деньги нужно было отправить на счет менеджера. После того, как женщина сделала это, ей стали поступать новые требования о переводах. Тогда она поняла, что общается со злодеями.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.