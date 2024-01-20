Женщина замерзла насмерть по пути домой в Петербурге

В Санкт-Петербурге 24-летняя женщина замерзла насмерть в поле, возвращаясь домой из гостей. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, горожанка и ее 27-летний приятель ночью возвращались из гостей. В какой-то момент пара заблудилась. Люди оказались в поле и начали замерзать. Через некоторое время мужчина вызвал скорую, но прибывшие врачи смогли лишь констатировать смерть молодой женщины - она скончалась от переохлаждения.

Примечательно, что недалеко от места смерти горожанки стоит жилой дом. Почему пара не обратилась за помощью к жильцам, неизвестно. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev