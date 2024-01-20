На форуме «Родные - Любимые» ждут визита Владимира Путина

В Москве открылся форум «Родные — Любимые», который пройдет с 19 по 23 января 2024 года. Он проходит на выставке-форуме «Россия». Мероприятие приурочено к объявленному указом Владимира Путина Году семьи.

Форум объединит семьи и семейные династии со всей страны для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей. Здесь также будут представлены достижения отраслей и компаний, которые помогают сохранять и развивать семьи, семейные традиции и ценности. Всего в мероприятиях форума примут участие более 250 семей, представляющих 89 регионов страны и профессиональные династии из различных отраслей.

По данным организаторов, в открытой программе смогут принять участие все посетители выставки «Россия», для них во всех павильонах с 20 по 22 января будут организованы семейные дни, в рамках которых пройдут мастер-классы, интерактивные лекции, конкурсы, семейное катание на коньках, уличные гуляния, театрализованные постановки, авторские экскурсии, дегустации национальных блюд и ярмарки. Также будет проходить серия просветительских мероприятий с участием выдающихся людей, представителей известных семей и профессиональных династий. По сообщению РИА Новости, организаторы мероприятия ждут посещения форума Президентом России Владимиром Путиным. «Ждем», - ответили организаторы форума на вопрос, ожидается ли прибытие президента на форум.

В первый день форума, 19 января, состоялся концерт-открытие с участием семейных коллективов. Хор «Первых», популярные российские исполнители спели песни, знакомые всем с детства.