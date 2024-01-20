Родители и трое детей погибли из-за взрыва газа в российском городе

В Махачкале в результате взрыва газа в частном доме погибла целая семья. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местную больницу.

Трагедия произошла утром 18 января. После взрыва в доме вспыхнул пожар, его площадь составила 20 квадратных метров.

Проживавшие в доме родители и трое детей были доставлены в Республиканскую клиническую больницу. Медики в течение двух дней боролись за жизни людей, но спасти никого не удалось - все члены семьи умерли.

Обстоятельства трагедии предстоит установить специалистам. // Фото: unsplash.com / Kwon Junho