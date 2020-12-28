Женщина выиграла целое состояние и собралась на кофе с подружками

Жительница Австралии много лет играла в лотерею, и наконец удача ей улыбнулась. Секрет выигрыша женщины приводит «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Победительница рассказала, что в розыгрыше одной из лотерей, который прошел 23 декабря, она использовала комбинацию чисел, составленную из дней рождения ее родственников. Мало того, таким образом она играет уже много лет, с молодости. Сейчас австралийка уже на пенсии.

Женщина призналась, что боялась отказаться от своих чисел, поскольку думала, что после этого они обязательно сорвали бы куш.

В итоге австралийка дождалась своего звездного часа выиграла миллион австралийских долларов (56 миллионов рублей). С помощью денежного приза она планирует стать совладелицей скаковой лошади. «Я хотела собраться с подружками и выпить кофе, но теперь мы, возможно, возьмем еще и по десерту!» - заявила победительница. Фото sapo.pt