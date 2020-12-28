Назван неожиданный признак наличия проблем с сердцем

О наличии проблем с сердцем может говорить неожиданный признак. Его назвали специалисты организации Blood Pressure UK, передает «Лента.ру».

По их мнению, отек лодыжек может указывать на риск повышенного кровяного давления. Специалисты пояснили, что высокое давление вызывает излишнюю нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека, что может стать причиной гипертрофии сердечной мышцы и снижения циркуляции крови.

Они подчеркнули, что именно это позволяет жидкости скапливаться в лодыжках и приводит к их опуханию. При появлении такого симптома следует обратиться за помощью к специалистам. Фото mycdn.me