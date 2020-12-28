Скончался автор знаменитых на весь мир мультфильмов

Ушел из жизни американский мультипликатор и режиссер Так Такер. Ему было 59 лет, сообщает издание Variety. Причины смерти Такера не называются.

Мультипликатор работал главным художником раскадровки таких мультсериалов, как «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Эй, Арнольд!». Также он выступил режиссером полнометражного мультфильма «Арнольд!».

Помимо этого Такер принял участие в создании диснеевской «Русалочки», работал над мультсериалами «Да здравствует король Джулиан!», «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения», «Ох уж эти детки!» и «Симпсоны». Фото lenta.ru