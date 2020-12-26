Автомобили УАЗ начинают продавать в Америке

Официальный дистрибьютор УАЗ теперь есть и в Соединённых Штатах Америки, сообщил паблик «УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод».

За эту непростую работу взялась компания BREMACH Inc. В октябре два сертификационных «Патриота» в комплектации Статус АТ прибыли в Калифорнию и теперь американцы при содействии инженерно-технической службы Ульяновского автозавода ведут ходовые испытания, после которых планируется запустить процесс сертификации.

США зовут страной больших возможностей, и мы готовы воплотить свою американскую мечту!

– говорится в сообщении паблика.

Судя по сайту дистрибьютора, в США, «Патриот» будут продавать под названием Bremach TAOS 4x4 SUV Line. Цена внедорожника составляет 26 405 долларов (почти 2 млн рублей). При этом в России топовая комплектация «Патриота» с автоматической КПП стоит от 1,4 млн рублей.

Внедорожник будут продавать с таким же двигателем, что и в России — 2,7-литровым бензиновым ЗМЗ мощностью 150 лошадиных сил. Коробка передач — шестиступенчатый «автомат» 6L50 Punch Powerglide. На автомобиль в Bremach пообещали гарантию в течение 5 лет или 100 тысяч км пробега, а на мотор — 10 лет или 200 тысяч км, сообщает сайт mail.ru



Кроме того, на сайте Bremach есть и УАЗ «Пикап», который назван Bremach BRIO 4x4 Pickup Line. Его предварительная стоимость составляет 27 882 доллара (чуть больше двух миллионов рублей).

Фото из группы «УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод»